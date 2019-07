QS in prima pagina: "Non è un paese per giovani"

© foto di Mattia Verdorale

"Non è un paese per giovani". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in edicola stamani su Kean e Cutrone che lasciano la Serie A per andare in Premier: "Dopo l'attaccante del Milan anche quello bianconero lascia la Serie A: la Signora lo cede all'Everton per 30 milioni più bonus".