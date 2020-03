QS in prima pagina: "Rischio contagio tra calciatori: protesta in Premier".

"Rischio contagio tra i calciatori. È protesta in Premier". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del QS in riferimento all'emergenza Coronavirus anche all'estero, oltre che in Italia: "Valencia, 5 positivi e Atalanta in isolamento. Campagna della Figc per combattere il Covid-19, Mancini detta per primo le regole. L'esempio di Pickford: era in quarantena, è stato sorpreso al pub".