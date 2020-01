"Sarri-Conte allarme rosso". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in edicola stamani dedicato alla Juventus e all'Inter. Da una parte i bianconeri: hanno perso l'ultima sfida di campionato al San Paolo contro il Napoli e iniziano ad essere troppi i gol presi. Mentre dall'altra l'Inter è in attesa e in ansia per Lautaro Martinez: oggi arriva la squalifica da parte del giudice sportivo.