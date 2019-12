QS in prima pagina: "Sarri-Conte, felici assieme"

"Sarri-Conte, felici assieme". Si apre così l'edizione odierna del QS sui sorteggi di Champions League ed Europa League, benevoli sia per Juve che per Inter. I bianconeri agli ottavi affronteranno il Lione, mentre l'Inter ai sedicesimi ha pescato il Ludogorets.

Cagliari Lazio 1-2 - "Lazio: due gol oltre il 90' e vola a -3 dalla vetta". Spazio in taglio alto in prima pagina alla vittoria dei biancocelesti contro i sardi. Una vittoria all'ultimo respiro arrivata nel finale che tiene la Lazio in lotta per lo scudetto.