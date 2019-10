© foto di Mattia Verdorale

La prima pagina del QS questa mattina è dedicata alla partita di domenica tra Inter e Juventus: "Sfida da urlo" è il titolo con cui si apre il giornale che al suo interno propone due interviste a due ex della sfida: Marco Tardelli e Luisito Suarez.

Rimonta Lazio con Immobile. Frenata Roma - In taglio laterale spazio ai risultati delle due squadre capitoline ottenuti ieri in Europa League. Una vittoria in rimonta per la Lazio contro il Rennes (2-1), mentre la Rome è stata bloccata sul pareggio (1-1) dal Wolfsberger AC.

Milan - In taglio basso invece si parla dei rossoneri con Giampaolo che domani a Marassi si gioca il futuro: "Spazio ai vecchi: da Biglia a Rodriguez".