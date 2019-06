© foto di Mattia Verdorale

"Sinfonia Inter". Questo il titolo in prima pagina dell'odierna edizione del QS che fa il punto sul mercato nerazzurro. Tra il sogno per l'attaccante del Manchester United Romelu Lukaku e i colpi in arrivo come quello di Lazaro dell'Hertha Berlino: "Estate storica: torna Oriali, abbonamenti sold out, Lazaro è fatta e c'è il piano per Lukaku".