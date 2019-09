© foto di Mattia Verdorale

"Solo applausi, solo fischi". Questo il titolo con cui si apre l'edizione odierna del QS in edicola stamani. Prima pagina divisa in due: nella parte superiore il 'Solo applausi' fa riferimento all'Inter di Antonio Conte: "L'Inter a punteggio pieno si conferma compatta. E col carattere del suo tecnico. Per la Juve sarà dura". Nella parte inferiore il 'Solo fischi' fa riferimento al Milan di Marco Giampaolo dopo la terza sconfitta consecutiva: "Il Milan crollo 3-1 in casa con la Fiorentina. E San Siro contesta tutti. Standing ovation per uno strepitoso Ribéry".

Napoli-Brescia - Spazio in taglio basso alla vittoria per 2-1 dei partenopei sulle Rondinelle: "Napoli amara per il Brescia. Non basta Balotelli tornato al gol: al San Paolo arriva un altro ko".