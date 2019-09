© foto di Mattia Verdorale

"Dove eravamo rimasti?". Titola così in prima pagina il QS questa mattina in edicola in riferimento al ritorno in Serie A di Mario Balotelli che dopo aver saltato le prime quattro giornate per squalifica si appresta a rigiocare in Serie A dopo tre anni: "Balotelli a Brescia riparte dalla Juve contro cui giocò l'ultima partita in Italia".

La corsa dell'Inter - Spazio in taglio basso alla nuova Inter di Antonio Conte, prima in classifica: "La cura Conte ha restituito ai nerazzurri il miglior Brozovic. Regia carisma e...solito vizio del gol".