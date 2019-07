© foto di Mattia Verdorale

"Non voglio mica la luna". Questo il particolare titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS che fa riferimento al futuro di Mauro Icardi: "L'ex capotano nerazzurro continua a sperare. Ma conte non ha gradito lo stato di forma con cui si è presentato in ritiro. La Juve resta alla finestra".

Mercato rossonero - "Il Milan resiste su Gigio e chiude per Bennacer". Spazio in taglio laterale al mercato sia in entrata che in uscita per quanto riguarda il Milan. Si resiste alle avance per Donnarumma, mentre è imminente l'annuncio di Bennacer dall'Empoli.

Mercato giallorosso - "Mancini prepara l'addio all'Atalanta. Con i 25 milioni pagati dalla Roma, assalto a Verdi e a un difensore". La Roma ufficializzerà il difensore ex Fiorentina nei prossimi giorni; intanto l'Atalanta è a caccia del suo sostituto.