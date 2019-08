© foto di Mattia Verdorale

"A noi due". Titola così in prima pagina il QS questa mattina in edicola lasciano spazio a due attaccanti argentini che sono destinati con ogni probabilità a lasciare le proprie squadre: Mauro Icardi e Paulo Dybala: "Il no di Dybala allo United rilancia il clamoroso scambio con Icardi". Come scrive il quotidiano ha ripreso forma la clamorosa trattativa che potrebbe portare il numero dieci bianconero a Milano, con l'ex capitano nerazzurro che farebbe il percorso inverso.

Il futuro di SuperMario - "Balotelli verso Rio: lo vuole il Flamengo. E Mario è affascinato". Questo il titolo in taglio alto dedicato al possibile approdo dell'attaccante italiano in Brasile, al Flamengo: "Dopo De Rossi al Boca sarebbe il secondo ex azzurro a volare in Sud America".