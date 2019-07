© foto di Mattia Verdorale

"Tentazione Tottenham per Dybala: Juve al bivio". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS stamattina in edicola. Il Tottenham sarebbe interessato all'acquisto del numero dieci bianconero e Paratici ci sta pensando.

Casa Atalanta - Spazio in taglio bassa alle vicende bergamasche soprattutto per quanto riguarda il mercato. L'Atalanta è alla finestra per Politano e Pellegrini. Intanto a Zingonia si vede Zapata.