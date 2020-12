QS: "Inter, Conte esasperato. Contro il Napoli test verità per i nerazzurri"

L'Inter reduce da 4 vittorie consecutive affronterà il Napoli a San Siro in un test molto importante per saggiare le rispettive ambizioni. Il QS: scrive: "Inter, Conte esasperato. Contro il Napoli test verità per i nerazzurri". L'Inter è incerottata viste le assenze di Sanchez e Vidal e il recupero in extremis di Hakimi ma Conte non sembra essere turbato da questo, bensì è esasperato e lacerato nell'animo dal clima di veleno che si è venuto a creare attorno a lui e la squadra, "creato da chi non gli vuole bene". Le accuse di non saper perdere e gli spifferi su un confronto duro con la dirigenza sono le ultime due gocce che hanno fatto traboccare il vaso.