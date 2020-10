QS: "Juve-Napoli gara senza fine: e la Figc indaga sui fuggitivi"

vedi letture

"Juve-Napoli gara senza fine: e la Figc indaga sui fuggitivi". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del QS in edicola oggi. Continua la questione legata a Juventus-Napoli: "A sei giorni dall’annullamento, ancora tutto in sospeso, senza una decisione presa e senza certezze: bisognerà aspettare la prossima settimana per la decisione del Giudice Sportivo, mentre la procura federale ha aperto un procedimento sui sette calciatori della Juventus che hanno violato l’isolamento fiduciario per raggiungere il ritiro delle Nazionali".