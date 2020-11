QS: "La matematica di Conte: 'Per gli ottavi servono sette punti in tre gare"

L'Inter, in attesa di capire se e quando riuscirà una grande squadra, non deve perdere ma se possibile vincere stasera in casa contro il Real per alimentare le speranze per il passaggio del turno. "La matematica di Conte: 'Per gli ottavi servono sette punti in tre gare" scrive QS in edicola quest'oggi. Come ha detto il tecnico: "Servono 7 punti per gli ottavi. Le assenze del Real? Non penso che Zidane possa piangere, mi fa sorridere che si parli delle assenze nel Real vista la rosa a disposizione".