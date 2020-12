QS: "Milan sempre più in fuga: piegata anche la Sampdoria per 2-1"

L'edizione odierna del QS si sofferma in prima pagina sul Milan: "Sempre più in fuga, piegata anche la Samp per 2-1". I rossoneri non si fermano, a certificare il successo della squadra allenata da Pioli sulla Sampdoria sono stati i gol di Kessié su rigore (45') e Castilleko (77'). Il tutto ancora una volta senza il leader indiscusso dell'attacco del Diavolo, Ibrahimovic.