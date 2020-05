QS, parla Alessandro Costacurta: "Bisogna ripartire anche con il calcio"

vedi letture

"Bisogna ripartire anche con il calcio". Queste le parole di Alessandro Costacurta nel taglio alto della prima pagina del QS in edicola questa mattina. L'ex difensore del Milan spiega la sua opinione: "Il Covid-19 tragedia immensa e il rischio non scomparirà in fretta, ma dobbiamo ripartire ed anche il calcio può farci uscire dall'incubo. Ok ai playoff se necessari".