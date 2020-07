QS: "Riparte il Brescia: batte il Verona e torna sperare"

"Riparte il Brescia: batte il Verona e torna sperare". Questo il titolo in taglio basso sulla prima pagina del QS in edicola stamani in riferimento alla vittoria delle rondinelle contro l'Hellas Verona per 2-0: "Al Rigamonti decidono Papetti e Donnarumma. Le rondinelle lasciano l'ultimo posto alla Spal".