QS: "Serie A, ripartenza ancora in salita. Per il governo rimangono rischi"

vedi letture

Regna ancora incertezza per il campionato italiano. Se prima si ipotizzava una ripartenza degli allenamenti per i primi di maggio adesso la data potrebbe slittare a metà maggio. Questo il titolo nelle pagine interne del quotidiano QS: "Serie A, ripartenza ancora in salita. Per il governo rimangono rischi".