QS su Barça-Inter: "Ninja ko. Lautaro si scalda per il Camp Nou"

© foto di Ospite

Il ko di Radja Nainggolan rischia di creare non pochi problemi a Luciano Spalletti in vista della sfida dell'Inter contro il Barcellona. Per non cambiare modulo il tecnico di Certaldo sta così pensando a Lautaro Martinez nel ruolo del belga, scrive il QS, che titola "Inter, il Ninja è ko. Lautaro si scalda per il Camp Nou".