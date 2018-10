QS sull'Inter: “In fuga con Leo”

"In fuga con Leo”, così apre il Quotidiano Sportivo in edicola commentando la vittoria dell'Inter contro il PSV Eindhoven in Champions. “Inter, 2-1 in rimonta al PSV. Nerazzurri col Barça a più sei sulle altre. - continua il quotidiano parlando anche dell'altra italiana impegnata ieri – Ancelotti, lezione a Klopp. Insigne fa volare il Napoli”.