"Onda Italia". Questo il titolo che domina nella prima pagina dello speciale di QS dedicato a Euro 2019. L'Under 21 di Gigi Di Biagio è pronta a scendere in campo nell'Europeo che si svolgerà proprio in Italia. Alle 21 gli azzurrini sfideranno i pari età della Spagna a Bologna in un "Dall'Ara" tutto esaurito e pronto a spingere la Nazionale al successo.