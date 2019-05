QS sulla Coppa Italia: "La finale low cost"

© foto di stefano tedeschi

Questa sera andrà in scena la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. QS titola così, a centro pagina: "La finale low cost". Stasera di fronte due società che insieme costano meno di Ronaldo e così arriva anche il monito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Più vivai e meno diritti tv". Sfida anche tra i due bomber di Atalanta e Lazio: Duvan Zapata per gli orobici e Ciro Immobile per la Lazio. Per i nerazzurri un eventuale successo sarebbe il secondo nella storia del club, ad oltre 50 anni di distanza dal primo, mentre per i laziali sarebbe il settimo.

Allegri-Agnelli, si decide - Spazio laterale per la situazione in casa Juventus, che vedrà oggi l'incontro tra il tecnico Massimiliano Allegri e il presidente Andrea Agnelli. Qualunque sia la scelta al termine del summit odierno sicuramente ci saranno tanti cambiamenti nel futuro dei bianconeri, ancora scottati dall'eliminazione in Champions.

Fiorentina, prima salvezza e poi rivoluzione - Taglio basso per la Fiorentina, che deve ancora conquistare la matematica salvezza e poi darà il via ad una serie di cambiamenti. Veretout è tra i primi nella lista dei partenti secondo il quotidiano e potrebbe essere la prima cessione di una estate che prevede una vera e propria rivoluzione.