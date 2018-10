QS-La Nazione apre con l'astinenza di Simeone: "Sete di gol"

© foto di Pierpaolo

"Sete di gol". E' questo il titolo che troviamo in apertura sulla prima pagina del QS-La Nazione, con chiaro riferimento a Giovanni Simeone, in astinenza da gol ormai. Stasera ci sarà Torino-Fiorentina e per il centravanti argentino sarà la chance buona per ritornare a segnare e trascinare la Viola.