QS-La Nazione: "Fiorentina, Commisso conferma Iachini ma con l'Udinese non può sbagliare"

"Fiorentina, Commisso conferma Iachini ma con l'Udinese non può sbagliare". Questo il titolo che QS-La Nazione in edicola questa mattina dedica ai viola. Il presidente ha ribadito di essere dalla parte dell'allenatore come avvenuto a fine luglio in occasione della sua conferma, ma ha spiegato come risultati e prestazioni saranno fondamentali. Contro l'Udinese dunque nessuno potrà sbagliare, per la classifica e per l'orgoglio.