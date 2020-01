© foto di Federico De Luca

"Inter, pari di paura". Nell'apertura odierna del Qs-Sport c'è spazio anche per il pareggio dei nerazzurri contro l'Atalanta: 1-1 il risultato finale del posticipo del sabato sera, con reti di Lautaro da una parte e Gosens dall'altra. "Chance sorpasso per la Juventus", aggiunge dunque il quotidiano in vista di Roma-Juve, big match in programma oggi all'Olimpico alle 20:45. Vincendo contro i giallorossi, i bianconeri potrebbero infatti staccare in classifica proprio l'Inter dell'ex Antonio Conte e laurearsi campioni d'inverno al girone di boa.