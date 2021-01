Record apre con le parole di Conceicao: "I discorsi sul mio rinnovo non mi preoccupano"

vedi letture

"Per me anche gli allenamenti sono una priorità": apre con le parole di Sergio Conceicao l'edizione odierna di Record. Il tecnico del Porto vuole prolungare la sua egemonia dopo la conquista della Supercoppa. "Non sono un allenatore che genera simpatia, ma questo non mi importa", ha detto il portoghese, che ha poi glissato sul futuro: "I discorsi sul rinnovo non mi preoccupano".