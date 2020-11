Record - Helton pronto a scalzare Vachodimos dai pali del Benfica. Grana Marega per il Porto

vedi letture

L'apertura di Record, tra i principali quotidiani sportivi portoghesi, oggi è dedicata alla questione portiere in casa Benfica, Il brasiliano Helton è pronto ad insidiare il posto del titolare Odysseas Vachodimos: sarà lui a scendere in campo nella prossima sfida ed in caso di prestazione positiva potrebbe superare nelle gerarchie il portiere greco.

Taglio basso per il Porto che prova a trattare il rinnovo di Marega, senza ottenere gli effetti sperati: l'attaccante maliano è in scadenza e potrebbe rifiutare le proposte del club portoghese, per poi svincolarsi e firmare con il suo prossimo club in estate.