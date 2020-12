Record - Il Benfica trova i tre punti in pieno recupero. Cade lo Sporting Braga

L'edizione odierna di Record, quotidiano portoghese, apre in prima pagina con il titolo: "Il tedesco salvatore". Già, perchè è stato Waldschmidt a regalare i tre punti al Benfica in pieno recupero, al termine di un match nel quale il Pacos de Ferreira era andato in vantaggio a metà primo tempo. Ad inizio ripresa il pareggio di Rafa Silva e nei secondi finali il definitivo 2 a 1 di Waldschidt.

Taglio alto per la caduta dello Sporting Braga che scivola così in quinta posizione. Il Belenenses si impone con due reti nella prima frazione ed a complicare le cose per il Braga nella ripresa ci si mette anche l'espulsione di Carmo. Paulinho accorcia su rigore, ma non basta.