Record - Taarabt rinato al Benfica. Infortunio per Pedro Gonçalves dello Sporting Lisbona

Il principale quotidiano sportivo portoghese, Record, oggi apre con un'intervista ad Adel Taarabt, giocatore del Benfica ed ex di Milan e Genoa: "Il Benfica è stata la miglior cosa che mi sia successa". "Non ho mai corso tanto come adesso e qua si chiede di vincere con stile. Il nostro avversario maggiore sarà il Porto, ma il nostro tecnico Jorge Jesus è un fenomeno", le parole dell'ex trequartista rossonero.

Spazio anche per lo Sporting Lisbona, in taglio laterale: "Pedro Goncalves ha una lesione muscolare". Pedro Goncalves, per tutti Pote, è tra i trascinatori dello Sporting Lisbona in questa prima parte di stagione, ma ora dovrà fermarsi per riprendersi da un infortunio patito nell'ultima uscita. Una perdita importante per la squadra della capitale, prima in classifica.