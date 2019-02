© foto di Gaetano Mocciaro

"Colpo gobbo al Dall'Ara, basta un lampo di Dybala" titola l'edizione bolognese de La Repubblica. "Il Bologna fa la partita, la Juve fa gol" si legge in prima pagina. Le pagelle dei rossoblù: "Mbaye in mischia non è Atletico, Sansone si ferma al palo". Evidenziate le parole di Sinisa Mihajlovic: "Meglio noi ma servono i gol".