Repubblica Bologna: "In piedi per Sinisa, il Dall'Ara vince con lui"

"In piedi per Mihajlovic, il Dall'Ara vince con lui", titola così Repubblica edizione Bologna dopo il successo dei rossoblù nell'anticipo con la SPAL andato in scena ieri sera. L'applauso che accoglie Mihajlovic al Dall'Ara è un cazzotto che arriva alla bocca dello stomaco. Sinisa entro per ultimo, isolato da tutti come impongono i medici. Curvo, un berretto in testa a coprire la calvizia provocata dai farmaci. Ha il volto affaticato, ma forse è colpa dell'emozione. Tira dritto fino alla panchina, alza il braccio e saluta, mentre l'intero stadio si alza in piedi ad applaudirlo.