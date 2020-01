© foto di Alessio Del Lungo

La Repubblica (ed. Bologna) in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio basso ai rossoblù con le parole dell'ex attaccante, Fabio Poli: "Orsolini volerà. È fatta per Barrow". Grande entusiasmo per l'esterno dopo il gran gol segnato alla Fiorentina, mentre l'attaccante dell'Atalanta è in arrivo per rinforzare il reparto avanzato.