Repubblica-ed. Bologna: "Miha pensa a Ravaglia e avverte: «D'accordo a metà con Saputo»"

Partita fondamentale per il Bologna di Sinisa Mihajlovic, i rossoblù sfideranno oggi alle 15.00 la Roma. Il tecnico potrebbe lanciare Ravaglia dal primo minuto, come confermato in conferenza stampa. Non solo, Miha è "d'accordo a metà" con le parole di Joey Saputo: "i 52 punti - si legge - sarebbero un mezzo miracolo".