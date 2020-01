© foto di Alessio Del Lungo

La Repubblica (ed. Firenze) dedica uno spazio alla Fiorentina in edicola questa mattina nel taglio basso della prima pagina con questo titolo: "Assalto a Castrovilli: muro di Commisso". I viola blindano il suo talento e provano l'assalto a Duncan e Juan Jesus per gennaio. Amrabat e Kumbulla invece nel mirino per giugno, ma c'è da battere la concorrenza.