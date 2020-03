Repubblica (ed. Firenze), Dalbert: "Racconto a mia figlia i giorni di paura e speranze"

La Repubblica (ed. Firenze) riserva nella sua edizione odierna uno spazio nel taglio basso della prima pagina alle parole di Henrique Dalbert, difensore della Fiorentina: "Così racconto a mia figlia questi giorni di paura e speranze". Il brasiliano non ha dubbi: "All'inizio ho avuto davvero paura per la mia famiglia, per me e per i miei compagni. Adesso stiamo bene, ma non vediamo l'ora che tutto finisca".