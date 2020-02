© foto di Alessio Del Lungo

La Repubblica (ed. Firenze) in edicola questa mattina dedica in prima pagina nel taglio basso uno spazio alla Fiorentina con il titolo seguente: "Iachini studia una squadra con le tre punte". In attesa che torni Franck Ribery, il tecnico ex Empoli prova a pensare ad una squadra con il francese, Chiesa ed uno tra Vlahovic e Cutrone.