© foto di Alessio Del Lungo

"Unipol fa ricorso al Tar contro la variante stadio". Questo il titolo di apertura de La Repubblica (ed. Firenze) in edicola questa mattina. La mossa - si legge - contro l'atto che permette il bando per la cessione dei terreni Mercafir. La Commissione urbanistica aveva dato il suo ok alla variante stadio proprio nella giornata di ieri.