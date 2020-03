Repubblica (ed. Firenze) sui viola: "Un punto e poco altro nella domenica più surreale"

La Repubblica (ed. Firenze) in edicola questa mattina dedica come di consueto uno spazio ai viola in prima pagina, questa volta nel taglio basso, con il titolo seguente: "Un punto e poco altro nella domenica più surreale". Un palo di Milenkovic - si legge - ed un'opportunità per Chiesa oltre ad un'altra potenziale per Duncan: la Fiorentina torna dal Friuli con un po' di rammarico.