"Sfida da brividi stasera a Ferrara. Ranieri ci crede": così La Repubblica edizione Genova, in prima pagina. Stasera la Sampdoria scenderà in campo a Ferrara per affrontare la SPAL. Sfida da brividi al Mazza, tra l'ultima e la penultima. Chi perde rischia grosso. La posta in palio è altissima e nessuna delle due formazioni può permettersi di sbagliare.