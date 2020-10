Repubblica (ed. Napoli): "Elmas positivo, gli azzurri non vanno a Torino"

vedi letture

"Elmas positivo, gli azzurri non vanno a Torino": è questo il titolo di apertura dell'edizione di Napoli de La Repubblica dedicato al caso che ha coinvolto la squadra di Gattuso. Gli azzurri non sono partiti per la trasferta contro la Juventus, ma i bianconeri hanno già fatto sapere che saranno regolarmente in campo, come previsto dalla Lega. La partita non verrà rinviata, dunque la compagine partenopea dovrà assolutamente presentarsi per evitare penalizzazioni.