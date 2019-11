Repubblica (ed. Napoli): "Mertens avvicina gli azzurri agli ottavi"

"Mertens si avvicina agli ottavi". Così titola in prima pagina l'edizione odierna de La Repubblica (ed. Napoli) a proposito dei partenopei. Non basta per la qualificazione, ma nell'infinita notte di Anfield il Napoli si è riscoperto una squadra, mettendo paura al Liverpool campione d'Europa fermandolo per 1-1. Gli azzurri sono stati in vantaggio a lungo grazie al gol del belga Mertens e hanno concesso ai Reds solamente di evitare il ko con Lovren.