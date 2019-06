© foto di Daniel Uccellieri

"Commisso e Montella a New York", scrive questa mattina Repubblica. Il tecnico della Fiorentina è stato confermato dal nuovo proprietario viola con tanto di annuncio in grande stile a Times Square. "Non conoscevo Commisso, ha un entusiasmo incredibile, travolgente. Quest'uomo contagerà tutti, la città, i tifosi, la squadra. Credo proprio che torneremo a divertirci".