Repubblica Firenze: "De Paul & co., le ultime mosse di Pradè"

"De Paul & co., le ultime mosse di Pradè", scrive questa mattina Repubblica edizione Firenze in prima pagina. Arriva Caceres e il mercato vive le sue ultime giornate. Pradè frena su ogni altro possibile arrivo ("De Paul non arriverà", dice) ma dietro le dichiarazioni si potrebbe nascondere una strategia. La Fiorentina ci proverà ancora. La strada non è semplice per De Paul e neppure per Politano, Raphinha e Pedro, ma è chiaro che sull'esterno e la punta la Fiorentina non mollerà fino all'ultimo.