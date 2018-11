Repubblica Genova: "Derby, un pari che scaccia le paure"

Il tecnico del Real Madrid, Santiago Solari, parla in conferenza stampa: Quale sarà la chiave della partita? "Fare quello che questa squadra ha sempre fatto in questo torneo, dimostrare di essere sempre all'altezza". Sulle parole di Ramos sulla mancanza di carattere della squadra...

LIVE TMW - Solari: "Il Real si rialza sempre. Per questo è vincente"

Padova, Belingheri: "Non cerchiamo scuse, abbiamo sbagliato troppo"

Carpi, Sabbione: "Contenti per la continuità che diamo ai risultati"

Benevento, Bandinelli: "Sono veramente felice per il gol da tre punti"

Crotone, Oddo: "Motivazioni più alte in un derby, situazione difficile"

Il Palermo rimane in vetta, il Benevento risale. Il punto sulla B

Salernitana, Mazzeo e Floccari obiettivi per l'attacco

Cosenza, i convocati per il Crotone. Torna Schetino

Crotone, i convocati di Oddo per il Cosenza. Tre gli assenti

Nuovi guai per il Palermo, Zamparini: "Tentano di sabotare la cessione"

Padova, frattura al piede destro per Luca Ravanelli

Pres. Pescara: "Partita dominata. Non possiamo permetterci cali"

Brescia, Corini non suona la nona. Ko e prestazione da dimenticare

Carpi, ritorno alla vittoria e mini striscia positiva. In attesa del Lecce

Lucioni: "Lecce un vulcano spento che dobbiamo far esplodere"

"Derby, un pari che scaccia le paure". E' l'analisi in prima de La Repubblica Genova sulla gara tra Sampdoria e Genoa. Piatek risponde a Quagliarella, Audero super. Spettacolo delle gradinate.

