© foto di marik

Sulla prima pagina di Repubblica edizione Genova c'è spazio per l'ennesimo cambio in panchina di questa difficile stagione del Genoa. Via Thiago Motta (che aveva preso il posto di Andreazzoli), dentro Davide Nicola. L'ex Udinese, Crotone e Livorno fra le altre oggi guiderà il primo allenamento.