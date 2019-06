Repubblica-Genova: "Perché il Genoa resterà ancora a Preziosi"

© foto di Mattia Verdorale

"Perché il Genoa resterà ancora a Preziosi". Questo il titolo in prima pagina de La Repubblica-Genova sul Genoae sul suo presidente Enrico Preziosi: "Come all'inzio di ogni estate, Preziosi ha lasciato intendere di essere alla vigilia di mutamwnti epocali, poi però non cambierà niente e regolarmente si ripartirà con lui al timone. Troppi i segnali che finirà così anche questa volta, nonostante gli emissari di un fondo americano abbiano effettivamente manifestato l'interesse quanto meno per accedere ai conti del glorioso Genoa Cricket and Football Club".