© foto di Simone Bernabei

La Repubblica edizione Genova parla in prima pagina del pareggio del Genoa contro il Napoli di ieri sera e titola "Cuore e tecnica, impresa del Genoa". Gli uomini di Prandelli, sotto numericamente alla mezzora per via dell'espulsione di Sturaro, rimontano il Napoli e riescono a portare a casa un punto buono per smuovere la classifica.