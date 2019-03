Repubblica (ed. Milano) titola: "Cresce il partito salva-San Siro"

© foto di Tommaso Bonan

"Cresce il partito salva-San Siro". Questo il titolo dell'edizione odierna di Repubblica (ed. Milano). Cresce il partito del no alla demolizione di San Siro: in attesa che Inter e Milan presentino ufficialmente la loro proposta, l'ipotesi che il vecchio Meazza possa essere abbattuto, per costruire nell'area una nuova struttura, fa scattare la polemica politica. Intanto Beppe Sala, sindaco di Milano, pone un paletto ai club: "La proprietà resti comunale".