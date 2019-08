© foto di marik

"Fiorentina, ora si fa sul serio. Contro il Monza la prima verifica", scrive questa mattina Repubblica edizione Firenze in prima pagina. Primo atto ufficiale della nuova stagione per la Fiorentina, che oggi alle 18.15 affronta il Monza in Coppa Italia. Montella ne approfitterà per verificare la squadra in vista della prima di campionato contro il Napoli, senza però perdere di vista questa competizione, a cui la società viola tiene molto.