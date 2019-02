© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Mourinho candidato ma l'Inter di Zhang non guarda al passato". Questo il titolo dell'edizione odierna di Repubblica, che all'interno delle pagine sportive dedica spazio anche alle vicende di casa nerazzurra. Nei giorni del caso Icardi e della rebbia per il VAr - si legge - la nostalgia dello Special One: "A Milano tutto quello che cerco". Zhang però guarda più al futuro e in pole nella lista dei desideri resta il nome di Conte, anche per il legame con Marotta.